Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretleri

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretleri sürüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ı, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, Tapu Müdürü Tunahan Yiğit, ASKİ Beypazarı Müdürü İbrahim Avcı, DP İlçe Başkanı Enver Atak ile özel sürücü kursu yetkilileri ziyaret etti.

Yılmaz, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere herkese teşekkür ederek, ilçe genelinde eğitimin kalitesini artırmak üzere kurumlarla da istişarelerde bulunacaklarını ve irtibatlı olacaklarını kaydetti.