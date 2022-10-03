Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, okul binalarını inceledi - Son Dakika
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Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, okul binalarını inceledi

03.10.2022 15:50
Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, okul binalarını inceledi

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, "Depreme Karşı Güvenli Okullar Projesi" kapsamında yıkımına ya da güçlendirilmesine karar verilen okul binalarını inceledi.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, "Depreme Karşı Güvenli Okullar Projesi" kapsamında yıkımına ya da güçlendirilmesine karar verilen okul binalarını inceledi.

Cengiz Yılmaz, ilk olarak gittiği Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi. Yılmaz daha sonra Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasını ziyaret etti.

Yılmaz, ardından yıkım kararı bulunan Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında da incelemelerde bulundu.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Depreme Karşı Güvenli Okullar" projesiyle okulların güçlendirildiğini, yıkım kararı verilen okul binalarının da yeniden yapılacağını bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, okul binalarını inceledi - Son Dakika

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