Cengiz Yılmaz, ilk olarak gittiği Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi. Yılmaz daha sonra Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasını ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, okul binalarını inceledi - Son Dakika

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