Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Kızılay gönüllüsü oldu

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Kızılay gönüllüsü oldu.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın Türkiye ve dünyada afetzedelerin yanında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Yılmaz, "Nerede bir afetzede, afete maruz kalmış yer varsa oraya ulaşarak, afetzedeleri aç ve açıkta bırakmıyor. Hizmet anlamında biz de bundan böyle Kızılay gönüllüsü olarak bu köklü kuruluşa katılmış bulunuyoruz." dedi.

Kızılay Beypazarı Temsilcisi Yunus Güngör ise Yılmaz'ı da Kızılay gönüllüsü olarak aralarına kattıklarını ve Kızılay gönüllüsü yeleğini hediye ettiklerini belirterek, "Türk Kızılay'ı olarak her daim mağdurların yanındayız. Bunu da Kızılay gönüllülerimizle yerine getiriyoruz" ifadesinde bulundu.