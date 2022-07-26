Tiftik, eğitime çok önem verdiğini, gelecek nesillerin eğitimle şekilleneceğini ve eğitim olmadan bir şeyin yapılamayacağını belirterek, bu anlamda yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ı ziyaret ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a şehit babası Tiftik'ten ziyaret - Son Dakika

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