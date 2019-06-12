Beypazarı İlçe Müftülüğüne Mehmet Karakoyun atandı
1 saat önce
Beypazarı İlçe Müftülüğüne Mehmet Karakoyun atandı.
Beypazarı
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:30 Kaynak: AA
İlçe Müftülüğüne Mehmet Karakoyun
atandı.
İlçe Müftüsü Abdulmuttalip Pese'nin emekli olması nedeniyle yerine atama yapıldı. Düzce
'nin Cumayeri
İlçe Müftülüğü görevini yürüten Karakoyun'un, Beypazarı İlçe Müftüsü olarak ataması yapıldı.
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