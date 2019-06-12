Son Dakika Haberleri: Beypazarı İlçe Müftülüğüne Mehmet Karakoyun atandı
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Beypazarı İlçe Müftülüğüne Mehmet Karakoyun atandı

1 saat önce

Beypazarı İlçe Müftülüğüne Mehmet Karakoyun atandı.

Beypazarı İlçe Müftülüğüne Mehmet Karakoyun atandı, System.String[]
Beypazarı İlçe Müftülüğüne Mehmet Karakoyun atandı.
İlçe Müftüsü Abdulmuttalip Pese'nin emekli olması nedeniyle yerine atama yapıldı.
Düzce'nin Cumayeri İlçe Müftülüğü görevini yürüten Karakoyun'un, Beypazarı İlçe Müftüsü olarak ataması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:30 Kaynak: AA
Mehmet Karakoyun, Beypazarı, Güncel
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