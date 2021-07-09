Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Korkmaz, yanan tarım arazilerini ziyaret etti - Son Dakika

Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Ersin Korkmaz, elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangında hasar gören tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Kırbaşı Mahallesinde yangının hasar verdiği arazide buğday ve arpa ekili tarlaları bulunan 6 üreticiyle bir araya gelen Korkmaz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zararın telafisi noktasında yapılabilecek işlemlerle ilgili değerlendirmenin ardından Korkmaz, üreticilere tarımsal desteklemelerle ilgili bilgi verdi.