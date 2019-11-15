Son Dakika Haberleri: Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yabancı otları anlatacak
Son Dakika Güncel Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yabancı otları anlatacak - Son Dakika

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yabancı otları anlatacak

6 saat önce

Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, ilçede ıspanak hasadına giden işçileri yabancı otlar konusunda bilgilendireceğini açıkladı.

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yabancı otları anlatacak, System.String[]

Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, ilçede ıspanak hasadına giden işçileri yabancı otlar konusunda bilgilendireceğini açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ıspanak üretiminin yüzde 15'ninin yapıldığı ilçede, ıspanak hasadına giden işçilerin yabancı otlar konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.

Tarla tarla gezerek yabancı ya da zehirli otların anlatılacağının aktarıldığı açıklamada, uygulamanın kısa sürede başlatılacağı bildirildi.

Beypazarı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:38 Kaynak: AA
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