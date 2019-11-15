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Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yabancı otları anlatacak
6 saat önce
Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, ilçede ıspanak hasadına giden işçileri yabancı otlar konusunda bilgilendireceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:38 Kaynak: AA
Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, ilçede ıspanak hasadına giden işçileri yabancı otlar konusunda bilgilendireceğini açıkladı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ıspanak üretiminin yüzde 15'ninin yapıldığı ilçede, ıspanak hasadına giden işçilerin yabancı otlar konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.
Tarla tarla gezerek yabancı ya da zehirli otların anlatılacağının aktarıldığı açıklamada, uygulamanın kısa sürede başlatılacağı bildirildi.
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