Beypazarı'nda 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Beypazarı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Emniyet Müdürü Metin Demirci, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş, Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gaziler katıldı.
Törene, 93 Yaşındaki Kore Gazisi Hulusi Gönenç de katıldı.
Törenin ardından Kaymakam Erdoğan, Belediye Başkanı Kaplan ve Cumhuriyet Başsavcısı Büyükbaş, Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.
Dernek başkanı Yalçınkaya, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.
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