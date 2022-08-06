Ekiplerin Macun Mahallesi ve bölgesi bağlantı yollarında çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Çelik, "Başlattığımız üst yapı çalışmaları kapsamında ilçenin Macun Mahallesi ve bölgesini kapsayan, Üreğil, Uruş , Yoğunpelit, Kızılcasöğüt , Kuyumcutekke ve Sopçaalan mahallelerimizin grup ve bağlantı yollarında 53 kilometrelik asfalt çalışması yapılacak." dedi.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atilla Çelik, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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