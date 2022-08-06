Beypazarı ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Yol ve Asfalt Şefliği ekiplerinin asfaltlama öncesi yollarda hazırlık çalışmasına başladığı bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik, Beypazarı Yol Asfalt Şantiye Şefliği ekiplerinin kırsal mahalle yollarında asfalt hazırlığı yaptığını söyledi.
Ekiplerin Macun Mahallesi ve bölgesi bağlantı yollarında çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Çelik, "Başlattığımız üst yapı çalışmaları kapsamında ilçenin Macun Mahallesi ve bölgesini kapsayan, Üreğil, Uruş, Yoğunpelit, Kızılcasöğüt, Kuyumcutekke ve Sopçaalan mahallelerimizin grup ve bağlantı yollarında 53 kilometrelik asfalt çalışması yapılacak." dedi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika