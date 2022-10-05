Beypazarı'nda tescil alan cevizli sucuk yapımına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda tescil alan cevizli sucuk yapımına başlandı

05.10.2022 16:35
Beypazarı'nda tescil alan cevizli sucuk yapımına başlandı

Beypazarı ilçesinde coğrafi işaret tescil belgesi ile tescillenen cevizli sucuk yapımı başladı.

Beypazarı ilçesinde coğrafi işaret tescil belgesi ile tescillenen cevizli sucuk yapımı başladı.

Çantırlı Mahallesi'nde yaşayan Mimar Uslu, bağdan topladıkları üzümlerle cevizli sucuk hazırladıklarını söyledi.

Bağ bozumunun ardından toplanan üzümleri belirli aşamalardan geçirerek cevizli sucuğa dönüştürdüklerini anlatan Uslu, toplanan üzümleri cevizli sucuğun yanı sıra pekmez olarak da değerlendirdiklerini belirtti.

Uslu, hazırladıkları sucumları asarak kuruttuklarını dile getirerek, "Sucuklar bekledikçe lezzetleniyor. Köyümüzün üzümlerini bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Ankara'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Ankara'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Beypazarı Belediyesi seğmenlik geleneğinin yaşatılması amacıyla kurs düzenledi Beypazarı Belediyesi seğmenlik geleneğinin yaşatılması amacıyla kurs düzenledi
Kaynak: AA

Beypazarı, Mimar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda tescil alan cevizli sucuk yapımına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
22:14 Aydemir Akbaş'tan yürek parçalayan itiraf! Eşiyle yaşadıklarını duyanlar duygulandı
21:52 Bakan Nebati, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına cevap verdi
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
21:28 "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle gündem olan Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'na kırgınım
21:24 Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı
20:45 Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
20:38 HDP Diyarbakır İl Binası kaçak kaç gerekçesiyle mühürlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 23:22:01. #1.11#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda tescil alan cevizli sucuk yapımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement