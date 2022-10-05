Beypazarı ilçesinde coğrafi işaret tescil belgesi ile tescillenen cevizli sucuk yapımı başladı.
Çantırlı Mahallesi'nde yaşayan Mimar Uslu, bağdan topladıkları üzümlerle cevizli sucuk hazırladıklarını söyledi.
Bağ bozumunun ardından toplanan üzümleri belirli aşamalardan geçirerek cevizli sucuğa dönüştürdüklerini anlatan Uslu, toplanan üzümleri cevizli sucuğun yanı sıra pekmez olarak da değerlendirdiklerini belirtti.
Uslu, hazırladıkları sucumları asarak kuruttuklarını dile getirerek, "Sucuklar bekledikçe lezzetleniyor. Köyümüzün üzümlerini bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda tescil alan cevizli sucuk yapımına başlandı - Son Dakika