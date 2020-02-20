Beypazarı ilçesinde dayanıksız yurt ve okul binaları yıkılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı ilçesinde dayanıksız yurt ve okul binaları yıkılacak - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde dayanıksız yurt ve okul binaları yıkılacak

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bazı yurt ve okul binaları dayanıksız ve ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkılacağı bildirildi.

Beypazarı ilçesinde dayanıksız yurt ve okul binaları yıkılacak, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bazı yurt ve okul binaları dayanıksız ve ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkılacağı bildirildi.

Beypazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, spor salonu, Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesindeki 4 katlı 100 öğrenci kapasiteli yurtta yıkım kararı çıktı.

Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi ve Beypazarı Anadolu Lisesi okullarında da güçlendirme çalışması yapılacağı belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yıkım kararı verilen okul ve yurt binalarındaki öğrencileri başka okullara yerleştirmek için çalışmalara başladı.

Güçlendirme çalışmalarının da okulların yaz tatiline girmesiyle yapılacağı öğrenildi.

Anadolu Lisesi, Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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