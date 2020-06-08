Beypazarı ilçesinde ibadethanelerde dezenfekte çalışması - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi ibadethanelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, yeni normalleşme süreci kapsamında ibadete açılan camilerde ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştirerek vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapmasını sağlıyor.

İlçedeki tüm ibadethanelerin düzenli olarak temizliğini yapan belediye ekipleri, ilaçlama çalışması da gerçekleştirerek, ibadethaneleri sterilize hale getiriyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçedeki tüm cami ve ibadethanelerin temizlik çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Camilerin yeniden ibadete açılması ile ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kaplan, "Halkın rahatlıkla gelebileceği ibadethanelerimizde dezenfekte çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yerine getirmelerini sağlıyoruz." dedi.