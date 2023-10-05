Ankara'da kömür madeninde göçük: 15 işçi yaralandı - Son Dakika

Ankara'da kömür madeninde göçük: 15 işçi yaralandı

Son Güncelleme: 05.10.2023 12:56

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan kömür madeninde çöküntü meydana geldi. Oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçisi yaralandı.

Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesinde kömür maden ocağı sahasındaki topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçisinin hafif yaralandığını bildirdi.

3 İŞÇİ GÖZLEM ALTINDA

Valilikten yapılan açıklamada, "Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır." ifadelerine yer verildi.

Ankara'da kömür madeninde göçük: 15 işçi yaralandı

"GENEL DURUMLARI İYİ"

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Yılmaz, yaptığı açıklamada, hava basıncı nedeniyle işçilerin sağa sola düşmesi sonucu yaralandığı bilgisini aldıklarını belirterek, "İç kanama, kırık gibi risklere karşı gözlem altındalar. 15 işçimiz yaralandı." dedi.

Ankara'da kömür madeninde göçük: 15 işçi yaralandı

İşçilerden bazılarının ileri tetkik için Ankara'ya sevk edildiğini belirten Yılmaz, "Diğer işçilerimiz burada. Belediye Başkanımızla beraber ziyaret ettik, genel durumları iyi, bugün taburcu edilirler." diye konuştu. Maden ocağından çalışan işçilerden bazıları, olayın ardından hastane önüne geldi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ankara'da kömür madeninde göçük: 15 işçi yaralandı - Son Dakika
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