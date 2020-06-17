Beypazarı ilçesinde LGS sınavı yapılacak salonlarda dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belirlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı salonlar, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, 20 Haziran'daki sınav için hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti.
Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından salonların dezenfekte edildiğini belirten Dursun, belediyeye teşekkür etti.
İlçede 850 öğrencinin katılacağı sınav için 150 gözlemcinin görevlendirildiği ve 50 salonun hazırlandığı bildirildi.