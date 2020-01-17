Beypazarı ilçesinde öğrenciler karne aldı - Son Dakika
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Beypazarı ilçesinde öğrenciler karne aldı

12 dakika önce

Beypazarı ilçesinde karne alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Beypazarı ilçesinde öğrenciler karne aldı, System.String[]

Beypazarı ilçesinde karne alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Temel Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, Okul Müdürü Ramazan Genç ve veliler katıldı.

Kaymakam Temel Ayca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine karnelerini verdi.

Dursun, ilçe genelinde eğitim öğretimin kalitesinin yükseltilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, 9 bin 750 öğrencinin 700 öğretmenle eğitim gördüğünü söyledi.

Temel AYCA, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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