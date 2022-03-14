Beypazarı ilçesinde öğrencilere "AFAD Gönüllülük Projesi" anlatıldı - Son Dakika
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Beypazarı ilçesinde öğrencilere "AFAD Gönüllülük Projesi" anlatıldı

14.03.2022 16:38
Beypazarı ilçesinde öğrencilere "AFAD Gönüllülük Projesi" anlatıldı

Beypazarı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD tarafından lise öğrencilerine AFAD Gönüllülük Projesi tanıtıldı.

Beypazarı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD tarafından lise öğrencilerine AFAD Gönüllülük Projesi tanıtıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan tanıtımda, AFAD görevlileri Emel Sakarya ile Burhan Ulutaş, AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece nasıl dahil edileceğini ve gönüllülerin neler yapabileceklerini anlattı.

Programda ayrıca öğrencilere afet ve acil durum çantasının nasıl hazırlanacağı, içinde nelerin olması gerektiği gösterildi.

Öğrencilere, deprem anında nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili de uygulama yaptırıldı.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Beypazarı, Hisarcık, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı ilçesinde öğrencilere 'AFAD Gönüllülük Projesi' anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı ilçesinde öğrencilere "AFAD Gönüllülük Projesi" anlatıldı - Son Dakika
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