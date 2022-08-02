Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci , trafik ve diğer ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetim hassasiyetinin sürdüğünü aktararak, "Mahallelerde aşrı gürültü çıkararak, halkı rahatsız eden sürücülere yönelik denetimler motorize yunus ekipleri tarafından sürdürülüyor." dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde aşırı gürültü çıkaran, plakasız motosiklet kullanan ve kask takmayan sürücülere yönelik denetimler sürüyor.

Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda motosiklet sürücülerine yönelik denetim - Son Dakika

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