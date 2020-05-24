Beypazarı ilçesinde şehit yakınları Ramazan Bayramı'nın ilk günü evlatlarının mezarına koştu - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evlatlarının kabirlerini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokagˆa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan s¸ehit yakınları, şehitlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şırnak'ta, 18 Ocak 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Mahmut Bilgin'in (23) emekli polis memuru babası Yusuf Bilgin de sabah erken saatlerde oğlunun mezarını ziyaret etti.

Bilgin, oğlunun kabrini ziyaret ederek ona Fatihalar gönderdiğini belirterek, "Dün buraya geldim ve şehit mezarlığını temizledim. Bugün de gelerek oğlum Mahmut ve burada yatan şehitlerimiz için duada bulundum. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Üç günde bir oğlumun mezarını ziyaret ederek teselli buluyorum." dedi.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları da ziyaret ettikleri şehit mezarlarına gül bırakarak, meslektaşları Mahmut Bilgin için dua etti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Bilge köyünde, 2009 yılında teröristlerce şehit edilen köy imam hatibi Hacı Kazım Ozan'ın ailesi de erken saatlerde oğullarının kabrini ziyaret etti.

Baba İzzet Ozan, oğlunun camide şehit edildiğini kaydederek, "Ablası, annesi, eniştesi ve ben, bugün kabrini ziyaret ettik. Nurlar içinde yatsın. Oğlumun kabrini ziyaret etmediğimiz zaman kendimi huzursuz hissediyorum. Gelip burada Kur'an okuyup dua ettiğimde huzur buluyorum." ifadelerini kullandı.