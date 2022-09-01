Beypazarı'ndaki mağaraların tahrip edildiği iddiası - Son Dakika
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Beypazarı'ndaki mağaraların tahrip edildiği iddiası

01.09.2022 17:34
Beypazarı'ndaki mağaraların tahrip edildiği iddiası

Beypazarı ilçesinde tarihi değeri olduğu öne sürülen mağaraların tahrip edildiği iddia edildi.

Beypazarı ilçesinde tarihi değeri olduğu öne sürülen mağaraların tahrip edildiği iddia edildi.

Kayabükü Mahallesi Muhtarı Muammer Köksal, gazetecilere, mahalle sınırlarındaki mağaraların geçmiş dönemlerde kullanıldığını, tarihi değere sahip olduğunu düşündüklerini, bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurduklarını belirtti.

Mağaralara son gittiğinde içindeki duvarların patlatılarak tahrip edildiğini gördüğünü aktaran Köksal, bu duruma çok üzüldüklerini ifade etti.

Köksal, "Tarihi esere saygısızlık yapılmış. Biz bu mağaralara sahip çıkılmasını ve turizme kazandırılmasını istemiştik. Maalesef definecilerin hedefi haline geldi." dedi.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'ndaki mağaraların tahrip edildiği iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'ndaki mağaraların tahrip edildiği iddiası - Son Dakika
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