Beypazarı ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları belirlendi - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları belirlendi
07.03.2021 13:53
Beypazarı ilçesinde 2021 yılı için toplantı alanları ve gösteri yürüyüşü güzergahları yeniden belirlendi.
Beypazarı ilçesinde 2021 yılı için toplantı alanları ve gösteri yürüyüşü güzergahları yeniden belirlendi.
İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6'ncı ve 20'nci maddeleri ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3'üncü maddeleri gereğince toplantı alanları ve gösteri yürüyüşü güzergahları yeniden belirlendi.
Buna göre, toplantı alanı için Hanlar Önü Meydanı, yürüyüş güzergahı olarak da park kavşağı girişinden başlayarak İrfan Gümüşel Caddesi olarak belirlendi.
Son Dakika Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu