Beypazarı ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları belirlendi - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde 2021 yılı için toplantı alanları ve gösteri yürüyüşü güzergahları yeniden belirlendi.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6'ncı ve 20'nci maddeleri ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3'üncü maddeleri gereğince toplantı alanları ve gösteri yürüyüşü güzergahları yeniden belirlendi.

Buna göre, toplantı alanı için Hanlar Önü Meydanı, yürüyüş güzergahı olarak da park kavşağı girişinden başlayarak İrfan Gümüşel Caddesi olarak belirlendi.