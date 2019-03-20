Son Dakika Haberleri: Beypazarı İlçesinde Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni

Beypazarı İlçesinde Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni

1 saat önce

Beypazarı Belediyesi tarafından yaptırılan hizmetlerin topla açılışı yapıldı, yeni projelerin temeli atıldı.

Beypazarı İlçesinde Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni, System.String[]
Beypazarı Belediyesi tarafından yaptırılan hizmetlerin topla açılışı yapıldı, yeni projelerin temeli atıldı.

Belediye bahçesindeki törende konuşan Başkan Tuncer Kaplan, 2014-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği hizmetleri ve önümüzdeki beş yıllık sürede yapmayı planladığı projelerini anlattı.

Kaplan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz beş yıllık sürede ilçemize ilkleri yaşattık. 2014 yılında Beypazarı'mız için vaat ettiğimiz tüm projeleri hayata geçirmiş olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Halkımızın teveccühü ile geldiğimiz bu kutsal görevde kimseyi ayırt etmeden elimizden gelen tüm hizmetleri şehrimizin her mahallesinde yaşayan vatandaşlarımıza sunmaya çalıştık. Ben bugüne kadar verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonrasında da yapacak çok daha işimiz var."

Konuşmanın ardından dua edildi, tamamlanan hizmetlerin açılış kurdelesi kesildi, yeni yatırımların temeli atıldı.

Kaplan ve törene katılanlar, mehter takımı eşliğinde Milli Egemenlik Caddesi'nden Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:27 Kaynak: AA

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Güncel
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