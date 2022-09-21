Sosyal yaşam ve uyum eğitimlerinin bir haftadır sürdüğünü kaydeden Göbütoğlu, "Şu ana kadar 1500 dolayında yabancıya uyum eğitimleri verildi. Eğitim çalışması sürüyor." dedi.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda yabancılara yönelik uyum programları eğitimi sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.