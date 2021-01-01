Beypazarı ilçesinde yılın ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan vatandaşlar, yeni yılın ilk cuma namazını kıldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Beypazarı ilçesinde, vatandaşlar evlerine en yakın camilere yürüyerek gitti.
Sosyal mesafeye uyarak camiler ve bahçelerindeki alanlarda cuma namazını kılan vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak evlerine gitti.
Namaz kılanlardan Turan Aydın, evine en yakın Fatih Camisi'ne gittiğini, geri evine döndüğünü belirtti.
Polis ve jandarma ekipleri ilçede denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.
Kaynak: AA
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