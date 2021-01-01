Beypazarı ilçesinde yılın ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Polis ve jandarma ekipleri ilçede denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Namaz kılanlardan Turan Aydın, evine en yakın Fatih Camisi'ne gittiğini, geri evine döndüğünü belirtti.

Sosyal mesafeye uyarak camiler ve bahçelerindeki alanlarda cuma namazını kılan vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak evlerine gitti.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Beypazarı ilçesinde, vatandaşlar evlerine en yakın camilere yürüyerek gitti.

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