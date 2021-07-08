Beypazarı'nda "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Proje kapsamında öğrencilere yüzme dersi verilmesi

Beypazarı ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi hayata geçirildi

Beypazarı ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında açılan yaz okulunda çocuklara birçok spor branşı dalında eğitimler veriliyor.

İlçede Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı projesi dolayısıyla salı, perşembe ve cumartesi günleri 11.00-15.00 saatleri arasında, 8-12 yaş gurubundaki 124 öğrenciye yüzme öğretiliyor.

Mevcut şehir stadının hemen yanı başında geçen yıl kurulan 10x20 ebadında portatif havuz sayesinde çocuklara, 3. kademe antrenörler tarafından yüzme öğretiliyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özgür Bediz, yüzme kurslarına kayıtlarında sürdüğünü belirterek, "Havuzda her gün numuneler alınıyor. Temizlik ve kirlilik oranları kontrol ediliyor. Su değerleri ölçülüyor. Çocuklar ve aileler verilen yüzme eğitiminden oldukça memnunlar." dedi.

Futbol, basketbol, voleybol, teniz, atletizm ve badminton branşlarında çocuklara antrenörler tarafından eğitimlerin verildiğini anlatan Bediz, saat 17.00'den sonra da Şehir Stadında futbol ve diğer spor branşları konusunda eğitimler verildiğini, okullarda spor ve yetenek taraması yaparak çocukları branşlara ayırdıklarını kaydetti.