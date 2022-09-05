İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz , bazı okulları ziyaret ettiğini belirterek, 12 Eylül 'de sıkıntısız bir şekilde 2022-2023 eğitim-öğretim yılına başlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'ndaki okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika

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