Beypazarı'ndaki okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'ndaki okullarda uyum eğitimi başladı

05.09.2022 14:02
Beypazarı'ndaki okullarda uyum eğitimi başladı

Beypazarı ilçesindeki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Beypazarı ilçesindeki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Uyum eğitimi programı kapsamında ilçede velileriyle okula gelen öğrenciler, öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmelerin ardından sınıflara yönlendirildi.

Daha sonra öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, bazı okulları ziyaret ettiğini belirterek, 12 Eylül'de sıkıntısız bir şekilde 2022-2023 eğitim-öğretim yılına başlayacaklarını ifade etti.

YORUMLAR
500
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti DİDİNGOLA EĞRİSU YAYLA ŞENLİĞİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER DİDİNGOLA EĞRİSU YAYLA ŞENLİĞİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER Kargı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne Kazım Karabıyık atandı Kargı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne Kazım Karabıyık atandı
Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'ndaki okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
18:05 Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:50 Paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle Can Dündar hakkında yeni soruşturmalar açıldı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 20:03:08. #1.11#
SON DAKİKA: Beypazarı'ndaki okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement