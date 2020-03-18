Beypazarı ilçesindeki bir ağıldan 21 koyunun çalındığı iddia edildi - Son Dakika

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Beypazarı ilçesindeki bir ağıldan 21 koyunun çalındığı iddia edildi
6 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir ağıldan 21 koyunun çalındığı öne sürüldü.
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir ağıldan 21 koyunun çalındığı öne sürüldü.
Kuyumcutekke Mahallesi'nde yaşayan Zekeriya Aydın, ağılındaki 21 koyununun olmadığını fark etmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbarı değerlendiren ekipler, koyunların bulunması için çalışma başlattı.
Öte yandan ekipler, vatandaşların ağıllarına güvenlik kamerası taktırmaları yönünde uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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