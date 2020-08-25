Beypazarı ilçesindeki camilerde temizlik çalışmaları - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçedeki tüm camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Camiler, belirlenen program dahilinde belediye ekipleri tarafından detaylı bir şekilde temizleniyor.

Yapılan temizlik çalışmalarıyla camiler daha da güzelleşirken halkın rahatlıkla ibadet yapmasına da imkan sağlanıyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Temizlik imandandır" anlayışıyla halkın daha temiz daha ferah bir şekilde ibadetlerini yapmaları adına temizlik çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini söyledi.