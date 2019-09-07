Beypazarı ile Ilgın belediyeleri kardeş belediye oldu

Bu yıl 25. kez düzenlenen "Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali" çeşitli etkinlik ve gösterilere sahne olurken, Beypazarı belediyesi kardeş belediye sayısını da artırıyor.

Beypazarı belediyesiyle Konya Ilgın Belediyesi arasında, Belediye Başkanlık Konağında kardeş belediye protokolü imzalandı.

Kardeş Belediye Protokolü, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş tarafından imzalarken, protokole Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca'da katıldı.

Her iki belediye başkanı günün anısına birbirilerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Tuncer Kaplan imzalanan protokole ile ilgili şunları söyledi:

"Her şenliğimizde bir kardeş belediye protokolü imzaladık. Bu gün de Konya Ilgın Belediyesiyle imzaladık. Her iki ilçemize ve belediyemize hayırlı olsun. Kardeşlikleri, bizim inancımızdaki geleneğimizde önemli bir yer tutar. İnşallah kardeşlik adına, ilçelerimiz adına, ülkemiz adına güzellikler ve hayırlar getirir."

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ise şu ifadeler yer verdi:

"Biz burada, hem turizm, hem ekonomik ve sosyal, hem de kültürel dayanışmanın artırılmasını istiyoruz. Bundan sonra da Beypazarı Belediyesiyle Ilgın Belediyesi bu paylaşımları yapacak. Hem ekonomik yönden hem de turizm yönüyle hem de kalkınma yönüyle birlikte yürüyeceğimiz inanıyorum. Hayırlı olsun."