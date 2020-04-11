Beypazarı'ında vatandaşların ekmek ihtiyacı Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanıyor - Son Dakika

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Beypazarı'ında vatandaşların ekmek ihtiyacı Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanıyor
6 saat önce
Beypazarı'ında, evlerine kapanan vatandaşların ihtiyaçlarını, emniyet, Jandarma birimleri, kaymakamlık ve belediye tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları gideriyor.
Beypazarı'ında, evlerine kapanan vatandaşların ihtiyaçlarını, emniyet, Jandarma birimleri, kaymakamlık ve belediye tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları gideriyor.
Vefa Sosyal destek grubuna gelen telefonlara bir bir cevap vererek, notlarını alan gruplar, vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ekmekleri evlere kadar ulaştırırken, Jandarma ekipleri de taşra mahallelerde yaşayan vatandaşların taleplerini karşılıyor.
İlçe genelinde ekmek fırınları ekmek çıkarmaya devam ederken, fırınların ekipleri de mahallelere ekmekleri götürerek, vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:20 Kaynak: AA
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