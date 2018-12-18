Son Dakika Haberleri: Beypazarı İtfaiye Amirliği Merkezi Taşındı

Beypazarı İtfaiye Amirliği Merkezi Taşındı

44 dakika önce

Beypazarı İtfaiye Amirliği Merkezi yeni yerine taşındı.

Beypazarı İtfaiye Amirliği Merkezi Taşındı, System.String[]
Beypazarı İtfaiye Amirliği Merkezi yeni yerine taşındı.

Beypazarı İtfaiye Amirliği'nden yapılan açıklamaya göre, itfaiye merkezi bundan böyle Gazipaşa Mahallesindeki yeni yerinde hizmet verecek.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, itfaiye merkezinin yeni yerine taşınmasının ardından eski itfaiye binasının yıkılacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:08 Kaynak: AA

Gazipaşa, Beypazarı, İtfaiye, Güncel
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