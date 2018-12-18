Beypazarı İtfaiye Amirliği Merkezi Taşındı
44 dakika önce
Beypazarı İtfaiye Amirliği Merkezi yeni yerine taşındı.
Beypazarı İtfaiye
Amirliği Merkezi yeni yerine taşındı.
Beypazarı İtfaiye Amirliği'nden yapılan açıklamaya göre, itfaiye merkezi bundan böyle Gazipaşa
Mahallesindeki yeni yerinde hizmet verecek.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, itfaiye merkezinin yeni yerine taşınmasının ardından eski itfaiye binasının yıkılacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:08 Kaynak: AA
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