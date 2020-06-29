Beypazarı Jandarma Komutanlığı köylüleri ve çiftçileri hırsızlık olaylarına karşı uyardı - Son Dakika

Beypazarı Jandarma Komutanlığı, hırsızlık olaylarına karşı köylüleri ve çiftçileri uyardı.

Jandarma ekipleri, tarlalarda ve arazide aletlerin iyi korunması gerektiği belirterek, hırsızlık vakalarında zaman kaybedilmeden ilgili birimlere haber verilmesi gerektiği kaydetti.

Özellikle önemli noktalara geliş ve gidişleri, geçişleri iyi görebilecek nitelikte kameralar yerleştirilmesi önerisinde bulunan jandarma ekipleri, olayların böylece daha kısa sürece çözüme kavuşturulacağı ve zanlıların, görüntülerden yola çıkılarak kısa süre içinde yakalanmasının sağlanacağını bildirdi.