Son Dakika Haberleri: Beypazarı Karaşar Derneği Kongresi

Beypazarı Karaşar Derneği Kongresi

1 saat önce

Beypazarı Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği 33. olağan kongresi gerçekleştirildi.

Beypazarı Karaşar Derneği Kongresi, System.String[]
Beypazarı Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği 33. olağan kongresi gerçekleştirildi.

Dernek merkezinde gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Mehmet Kaytanbıyık yeniden dernek başkanlığına seçildi.

Kongre sonrası kendisini seçenlere teşekkür eden Kaytanbıyık, şunları kaydetti:

"Üyelerimizi sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Derneğimizin adından da anlaşılacağı üzere, Karaşar Kültür Yardımlaşma, Turizm ve Güzelleştirme Derneğidir.

Buradan yola çıktığımızda, dernek olarak kültürel çalışmalara ağırlık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yardımlaşma konusunda da çok sayıda üniversite öğrencisine burslar veriyoruz. Karaşar'ımızı ve Beypazarı'mızın güzelliğine güzellik katmak üzere çalışmalarda bulunacağız. Ayrıca, turizmle ilgili de oldukça çok yönlü çalışmalarımız bulunuyor. Bu çalışmalarımız Beypazarı Turizminde ivme katacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:53 Kaynak: AA

Ekonomi
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