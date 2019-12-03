Beypazarı Kaymakam Temel Ayca'ya ziyaretler

Beypazarı Kaymakamlığına atanan Temel Ayca'ya ziyaretler sürüyor.

Beypazarı Dernekleri başkanları, Kaymakam Ayca'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Temel Ayca, başkanların ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dernek başkanlarının kendilerine çok güzel fikirler aktardıklarını ifade eden Ayca, bunların hayata geçirilmesiyle ilçede turizmde oldukça canlılık sağlanabileceğini kaydetti.

Merkezi Ankara'da bulunan Karaşarlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Kaytanbıyık da dernekler olarak Ayca'yı bilgilendirdiklerini söyledi.