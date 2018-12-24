Son Dakika Haberleri: Beypazarı Kaymakamı Aksoy, Kurum Amirleriyle Buluştu

Beypazarı Kaymakamı Aksoy, Kurum Amirleriyle Buluştu

1 saat önce

Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, kurum amirleriyle bir araya geldi.

Beypazarı Kaymakamı Aksoy, Kurum Amirleriyle Buluştu, System.String[]
Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, kurum amirleriyle bir araya geldi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğündeki toplantıya Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dedeoğlu, Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ile protokol üyeleri katıldı.

Burada konuşan Kaymakam Aksoy, bu tür toplantılarla kurumlar arasındaki diyaloğu ve sosyalliği artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Toplantıda söz alan Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz, müdürlük olarak 2 milyon fidan üretiminde bulunduklarını, 2018 yılını 5 milyon 388 lira karla kapattıklarını belirtti.

Etkinlikte, diğer kamu kurum amirleri de 2018 yılı çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:26 Kaynak: AA

Tuncer Kaplan, Can Aksoy, Beypazarı, Güncel
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