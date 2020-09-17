Beypazarı Kaymakamı Ayca'dan Kovid-19 denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca başkanlığında ilçede denetim yapıldı.

Ayca ile birlikte denetimlere Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede ve tüm daire amirleri de katıldı.

Kaymakam Ayca başkanlığındaki heyet ilk olarak gıda maddeleri, lokanta ve kafeterya gibi yerleri, ardından marketler ile çeşitli iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde, vatandaşlardan pandemi sürecinde alınan önlem ve tedbirlere mutlaka uyulması gerektiği belirtildi.

İlçe genelinde 79 ekibin, evlerinde karantina sürecini geçirmeye çalışanları kontrol ettiklerini aktaran Ayca, "Bu denetimleri çok önemsiyoruz. Test sonucu pozitif çıkanlar, evlerinde süreci tamamlayacaklar. Test soncu pozitif olanların kesinlikle dışarı çıkmalarına müsaade edilmiyor." diye konuştu.

Ayca, denetimleri aralıksız olarak sürdüreceklerini vurguladı.