Son Dakika Haberleri: Beypazarı Kaymakamı Ayca, muhtarlarla buluştu
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Beypazarı Kaymakamı Ayca, muhtarlarla buluştu

24 dakika önce

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, muhtarlarla bir araya geldi.

Beypazarı Kaymakamı Ayca, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, muhtarlarla bir araya geldi.

Ayca, Saray Mahallesi'nde düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, ilçeye kısa bir süre önce atandığını ve ilçeyi tanımaya çalıştığını söyledi.

Daha önce başlatılan toplantı geleneğini sürdürmek istediğini aktaran Ayca, bir araya gelerek istişarelerde bulunmanın önemine vurgu yaptı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da bu toplantıların kaynaşmaya, birlik ve beraberliğe vesile olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından toplantıya katılan birim müdürleri, mahallelere yapılan hizmetler konusunda bilgilendirme yaptı.

Beypazarı, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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