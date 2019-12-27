Beypazarı Kaymakamı Ayca Sekli Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Sekli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Ayca, mahallede düzenlenen toplantıya başkanlık yaparak, mahallenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Kaymakamlık birim müdürleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi fen işleri ile ASKİ şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda, ilgili birimlerle ilgili sorunlar ele alındı.

Ayca, mahalle sakinlerinin domuzlarla koruma altındaki geyiklerin ekili arazilerine zarar verdiğini söylemesi üzerine, Bakanlık ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşerek yapılabilecekleri araştıracağını anlattı.

Mahalle muhtarı Adil Yıldırım, toplantı dolayısıyla Kaymakam Ayca'ya ve birim müdürlerine teşekkür etti.