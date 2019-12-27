Beypazarı Kaymakamı Ayca Sekli Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı Kaymakamı Ayca Sekli Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Ayca Sekli Mahallesi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Sekli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Beypazarı Kaymakamı Ayca Sekli Mahallesi'ni ziyaret etti, System.String[]

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Sekli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Ayca, mahallede düzenlenen toplantıya başkanlık yaparak, mahallenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Kaymakamlık birim müdürleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi fen işleri ile ASKİ şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda, ilgili birimlerle ilgili sorunlar ele alındı.

Ayca, mahalle sakinlerinin domuzlarla koruma altındaki geyiklerin ekili arazilerine zarar verdiğini söylemesi üzerine, Bakanlık ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşerek yapılabilecekleri araştıracağını anlattı.

Mahalle muhtarı Adil Yıldırım, toplantı dolayısıyla Kaymakam Ayca'ya ve birim müdürlerine teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, Temel AYCA, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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