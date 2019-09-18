Son Dakika Haberleri: Beypazarı Kaymakamı Ayca'ya ziyaretler
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Beypazarı Kaymakamı Ayca'ya ziyaretler

37 dakika önce

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ve beraberindekiler, bir süre önce Beypazarı Kaymakamlığına atanan Temel Ayca'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Beypazarı Kaymakamı Ayca'ya ziyaretler, System.String[]

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ve beraberindekiler, bir süre önce Beypazarı Kaymakamlığına atanan Temel Ayca'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Doğan, ziyarette Ayca'ya yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Doğan, parti olarak her zaman devletin temsilcisinin yanında ve destekçisi olacaklarını aktardı.

Ayca da Doğan'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini sundu.

Hüseyin Doğan, İYİ Parti, Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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