Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a ziyaret

08.04.2022 18:30
Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a ziyaret

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneğinin yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneğinin yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Dernek Başkanvekili Murat Dağlı, ziyarette sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan da Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneğine faaliyetlerinde ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalışacaklarını ifade etti.

YORUMLAR
500
Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıl dönümünü Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıl dönümünü Aydın'da Roman Orkestrası için düğmeye basıldı Aydın'da Roman Orkestrası için düğmeye basıldı

Oktay Erdoğan, Beypazarı, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak
18:21 Rezan Epözdemir açıkladı! Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor?
18:03 Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarına jest yapıyor!
17:34 Rusya'dan sivillerin bulunduğu tren garı saldırısıyla ilgili açıklama geldi: Saldırıyı Ukrayna gerçekleştirdi
17:32 Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı?
17:07 Ukrayna'daki tren garı saldırısında 4'ü çocuk 39 ölü var! Doktorlar yetişemiyor
17:00 3 çocuk annesi kadın, kocasının silahıyla intihar etti!
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 18:36:22. #1.12#
SON DAKİKA: Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement