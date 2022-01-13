Beypazarı Kaymakamı Erdoğan, işletme ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kaymakamı Oktay Erdoğan, çeşitli sektörlere ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkent'in tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış Beypazarı ilçesinde, turizm alanındaki çalışmaları dolayısıyla Kaymakam Oktay Erdoğan, sektörlere ziyaretlerde bulunuyor.

Erdoğan, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Beypazarı'nın gerek tarihiyle, gerek kültürüyle, gerekse konaklarıyla önemli bir turizm kenti olduğunu belirtti.

Bu bakımdan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile ne yapılması gerektiği konuları üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, ilçedeki turist yoğunluğunu hafta sonlarında hafta içine yaymak, turistin ilçede daha fazla konaklamasının sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

Erdoğan, "Beypazarı gerçekten çok güzel bir şehir. Gerek kültürüyle, gerek tarihi yapısıyla, gerek konakları, hanları hamamları ve müzeleriyle gerçekten göz dolduruyor. Turisti her güne yaymalıyız. Bizler üzerimize düşeni yapacağız. Herkes burada üzerine düşeni yapması gerekir." ifadesini kullandı.