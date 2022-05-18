Beypazarı Kaymakamı Erdoğan, Ziraat Odası'nı ziyaret etti

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ziraat Odası'na ziyarette bulundu.

Kaymakam Erdoğan, Kaymakam Refiki Yusuf İnce, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve bazı daire müdürleri ile Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ateş, ziyarette, ilçede 612 bin hektarlık tarım alanı bulunduğunu, bunun 200 bin hektarının çiftçi kayıt sistemine kaydının bulunduğunu söyledi.

Beypazarı'nın tarım ilçesi olduğunu aktaran Ateş, "İlçede 4 mevsim sebze üretiliyor." dedi.