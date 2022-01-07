Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan kurumlara ziyaretlerini sürdürüyor.

Erdoğan, Orman İşletme Müdürlüğüne ziyarette bulunarak, Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal'dan bilgi aldı.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Pekal, 2021 yılı içinde Orman İşletme Müdürlüğü yaptığı faaliyetler ile 2022 yılı planlamalarına dair dair bilgi verdi.

Kaymakam Oktay Erdoğan, ileriye yönelik planlamaları konusunda geniş kapsamlı bilgi sahibi olmaya çalıştıklarını ve kurumlardan bilgi alma sürecini sürdüreceğini kaydetti.

Erdoğan daha sonra Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Ayfer Ölmez ile birlikte bazı alanlar ile mesire sahası olan Tekke Yaylasını gezdi.