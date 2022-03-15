Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan tarım kooperatifine ziyaret - Son Dakika
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Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan tarım kooperatifine ziyaret

15.03.2022 16:51
Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan tarım kooperatifine ziyaret

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Oktay Erdoğan, Tılsım Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Oktay Erdoğan, Tılsım Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Mustafa Dızman ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Erdoğan, kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Topraksız serayı faaliyete geçireceklerini belirten Dızman, "Seramız tamamlandığında ilçede ilk olacak ve model teşkil edeceğini düşünüyorum. Burada topraksız ürün yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun fizibilite çalışmalarını yaptık. Beypazarı ilçesinde dağlarda yetişen armut çeşidi ohça ile alıç üretilecek." dedi.

Dızman, kooperatif olarak bu çalışmalarda Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler, STK'ler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapacaklarını da aktardı.

Kaymakam Erdoğan da kooperatifin önemli projeler üzerinde çalıştığını belirtti.

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Beypazarı Kaymakamı Erdoğan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor Beypazarı Kaymakamı Erdoğan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Oktay Erdoğan, Kooperatif, Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan tarım kooperatifine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan tarım kooperatifine ziyaret - Son Dakika
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