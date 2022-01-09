Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan turizm açıklaması - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçelerinin turizmdeki çıtasının yükseltilmesi için el birliği içinde çalışacaklarını söyledi.

Kaymakam Erdoğan, yaptığı açıklamada, ilçeye atandığı günden itibaren zaman kaybetmeden çalışmalara başlayarak, ilçenin başta turizmi olmak üzere, tarımı ve tarihi üzerine araştırmalar yaptıklarını belirtti.

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Beypazarı'nı ziyaret eden turistlerin sayısının artırılması, her mevsim turist ağırlamak için ortak çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan. "İlçeye çok yakın alanda bulunan ve Türkiye'nin 205. tabiat parkı ilan edilen Kelebekler Vadisi ile Kozalan Mahallesi arasında bulunan alanı gezdik. Ardından yine Tekke Yaylası mesire alanını gezdik. İnözü mağaralar bölgesini yerinde gördük. Buralar bu haliyle bile turistlerin ilgisini çekiyor. Buna bir şeyler katmak üzere çalışmada bulunduk. Hedefimiz daha çok turist almak olacak." diye konuştu.

Beypazarı'nın tarihi dokusu ve kültürüyle olduğu kadar doğal zenginlikleriyle de öne çıktığına değinen Kaymakam Oktay Erdoğan, şunları kaydetti:

"Beypazarı'nın turizmdeki çıtasını yükseltmeliyiz. Bu anlamda başta biz yöneticiler olmak üzere herkese görev düşüyor. Bizler bu güzel şehrin yöneticileri ve idarecileri olarak bu güzellikleri daha çok kitlelere ve insanlara ulaştırmalıyız. Büyük tur şirketleriyle görüşmeler yaparak Beypazarı'na bu şirketlerin tur düzenlenesini sağlamaya çalışmalıyız."