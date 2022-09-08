Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan okulları ziyaret etti - Son Dakika
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Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan okulları ziyaret etti

08.09.2022 17:44
Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan okulları ziyaret etti

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçedeki okullarda incelemelerde bulundu.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçedeki okullarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz ile okulları ziyaret etti.

Okul müdürlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, sorun ve talepleri dinledi.

Erdoğan, güçlendirme ve yıkılıp yenisi yapılacak okulların çalışmalarını yakında takip edeceklerini kaydetti.

İlçede 7 eğitim kurumunun güçlendirme kapsamına alındığı ve 4 okul ile 1 okul spor salonunun yıkılarak yenilerinin yapılmasının sağlanacağı, yıkım kararı verilen okullarda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan okulları ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan okulları ziyaret etti - Son Dakika
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