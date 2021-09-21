Öte yandan Kaymakam Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun'a ziyarette bulundu.

Erdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ticaret Odası Başkanı Göçmen, Kaymakam Erdoğan'a, hayırlı olsun dileğinde bulundu, oda çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Beypazarı Kaymakamlığına atanan Oktay Erdoğan , Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmeni ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Son Dakika › Güncel › Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'ın kabul ve ziyaretleri - Son Dakika

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