Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca Açıklaması

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, öğrencilerdeki okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Kaymakam Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun'dan çalışmaları hakkında brifing aldı. RAM Merkezindeki brifinge, Kaymakam Ayca'nın yanı sıra eğitim yöneticileri katıldı.

Dursun, ilçe genelinde 36 devlet okulu ve 21 özel eğitim kurumunda 9 bin 865 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü ifade etti.

Beypazarı'ndaki okullaşma oranının yüzde 78 civarında olduğunu hatırlatan Dursun, "533 öğrencimiz taşımalı sistemden yararlanmaktadır. 2 okulumuz dışındaki tüm okullarımız beyaz bayraklıdır. Eğitim yöneticileri olarak öğretmenlerimizle birlikte uyumlu bir şekilde çalışma yürütmekteyiz." dedi.

Kaymakam Ayca ise göreve yeni başladığını ve bu süreçte eğitimle ilgili çalışmaları yakından takip edeceğini dile getirdi.

Beypazarı'nda 10 bine yakın öğrenci olduğunu hatırlatan Ayca, "Öğrencilerdeki okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapacağız." diye konuştu.