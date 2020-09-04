Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca denetimde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda başlatılan denetimler sürdürülüyor.

Beypazarı İlçesinde de Kaymakam Temel Ayca, başkanlığındaki heyet ilçede maske denetimi ve kurallara uyulmaları yönünde denetimlerde bulunurken, iş yerlerine ve mağazalara maskesiz kimse alınmaması ikaz etti.

Kaymakam Temel Ayca, denetimleri aralıksız olarak sürdüreceklerini söyledi.

Giderek ilçe genelinde de vaka sayılarının artış göstermesi üzerine denetimlerde bulunduklarına değinen Kaymakam Temel Ayca, şunları kaydetti.

"Kaymakamlık başkanlığında ilçe genelinde tam 79 adet ekip kurduk. Bu ekiplerimiz, evlerinde karantina sürecini geçirmeye çalışanları, saat belirtmeksizin kontrol ediyorlar. Bu denetimlerde ilçe Genelinde Polis nezaretinde, köylerde ise Jandarma nezaretinde sürdürülüyor. Bu denetimleri çok önemsiyoruz. Test soncu Pozitif çıkanlar, evlerinde süreci tamamlayacaklar. Test soncu pozitif olanların kesinlikle dışarı çıkmalarına müsaade edilmiyor."

Kaymakam Temel Ayca, konunun hassasiyetle sürdürülmesi için Emniyet müdürü Hasan Ünlü ve Jandarma Komutan vekili, Kıdemli Yüzbaşı Uğur Avcı'yı ayrı ayrı ziyaret ederek, durum değerlendirmesinde bulundular.

Kaymakam Yaptığı görüşmenin ardından, Bakanlığın genelgesi doğrultusunda hareketle kontrolleri sürdüreceklerini, maske ve sosyal mesafe kuralı ile maske denetimine ağırlık verileceğini aktardı.