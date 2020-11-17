Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Kovid-19'a yakalandı
17.11.2020 09:43
Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından Ayca, Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Kaymakam Ayca, "Tedbir amaçlı yaptırdığım Kovid-19 testi sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi. Evde dinleniyorum. Benimle yakın tarihte temasta bulunan herkesin kendilerini de izole etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum ve dualarınızı bekliyorum." ifadesini kullandı.
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