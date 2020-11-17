Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Kovid-19'a yakalandı

17.11.2020 09:43
Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından Ayca, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kaymakam Ayca, "Tedbir amaçlı yaptırdığım Kovid-19 testi sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi. Evde dinleniyorum. Benimle yakın tarihte temasta bulunan herkesin kendilerini de izole etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum ve dualarınızı bekliyorum." ifadesini kullandı.

Temel AYCA, Beypazarı, Twitter, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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