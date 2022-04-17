Beypazarı Kaymakamlığı Aşevi, her gün 400 kişiye ulaşıyor - Son Dakika
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Beypazarı Kaymakamlığı Aşevi, her gün 400 kişiye ulaşıyor

17.04.2022 15:29
Beypazarı Kaymakamlığı Aşevi, her gün 400 kişiye ulaşıyor

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan aşevinden her gün 400 kişiye yemek ulaştırıldığını bildirdi.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan aşevinden her gün 400 kişiye yemek ulaştırıldığını bildirdi.

Erdoğan, aşevinde hayırseverlerin desteğiyle iftar da verildiğini belirtti.

Aşevinde her gün sıcak yemek pişirildiğini ve sefer taslarıyla evlere götürüldüğünü aktaran Erdoğan, "Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmıyoruz. Ayrıca, 150 dolayında kişinin de kişisel bakımlarını yaptırıyoruz." şeklinde konuştu.

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Oktay Erdoğan, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı Kaymakamlığı Aşevi, her gün 400 kişiye ulaşıyor - Son Dakika


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